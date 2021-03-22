Власти Болгарии заявили о высылке двух российских дипломатов

Фото: prb.bg/bg / Официальный сайт прокуратуры Болгарии

Власти Болгарии решили выслать двух представителей российской дипмиссии. Это решение было принято в связи со «шпионским скандалом». Об этом стало известно, 22 марта.

Представители официальной Болгарии объявили двух российских дипломатов персонами нон-грата. Подобное решение было принято после обвинений в шпионаже со стороны прокуратуры балканского государства в адрес группы сотрудников российского посольства.

Посольство в Софии уже назвало действия болгарских властей демаршем, не способствующем конструктивному диалогу. Также официальными представителями РФ было объявлено о готовящемся ответе, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Болгарии начали досудебное производство по факту шпионажа в пользу России, в результате чего были задержаны шесть лиц. В посольстве России отметили, что рассчитывают на деполитизацию разбирательства.

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