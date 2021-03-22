Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Власти Болгарии заявили о высылке двух российских дипломатов
Фото: prb.bg/bg / Официальный сайт прокуратуры Болгарии

Власти Болгарии заявили о высылке двух российских дипломатов

Илья Ашуров

Внешняя политика

Власти Болгарии решили выслать двух представителей российской дипмиссии. Это решение было принято в связи со «шпионским скандалом». Об этом стало известно, 22 марта.

Представители официальной Болгарии объявили двух российских дипломатов персонами нон-грата. Подобное решение было принято после обвинений в шпионаже со стороны прокуратуры балканского государства в адрес группы сотрудников российского посольства.

Посольство в Софии уже назвало действия болгарских властей демаршем, не способствующем конструктивному диалогу. Также официальными представителями РФ было объявлено о готовящемся ответе, сообщает РИА Новости.

Напомним, в Болгарии начали досудебное производство по факту шпионажа в пользу России, в результате чего были задержаны шесть лиц. В посольстве России отметили, что рассчитывают на деполитизацию разбирательства.

Читайте также: РФ даст зеркальный ответ, если российских дипломатов вышлют из Болгарии

высылка дипломатароссийский дипломатБолгария
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте