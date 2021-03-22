Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Йенс Столтенберг: Саммит НАТО в 2021 году состоится в Брюсселе
Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Йенс Столтенберг: Саммит НАТО в 2021 году состоится в Брюсселе

Никита Абрамов

В мире

Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе. Однако на данный момент не определены форматы его проведения и дата. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Главы государств и правительств стран НАТО проведут встречу позднее в этом году в Брюсселе. Я уже говорил с президентом США Байденом, и он подтвердил, что ожидает возможности встречи с союзниками по НАТО. Что касается формата саммита и его даты — это пока согласовывается, — заявил Столтенберг на пресс-конференции в столице Бельгии.

Он отметил, что основной темой грядущего саммита будет обсуждение «Инициативы НАТО — 2030», согласно которой заложат принципы развития альянса. Также генсек подчеркнул, что подготовка к саммиту станет основной темой встречи глав МИД альянса 23–24 марта 2021 года, которая пройдет в Брюсселе, пишет ТАСС.

Читайте также: Генсек НАТО заявил, что в альянсе обеспокоены ситуацией в Грузии

БельгияЙенс СтолтенбергНАТО
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

«За вами должок...» Зачем Киев бесит и дразнит Германию

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте