Йенс Столтенберг: Саммит НАТО в 2021 году состоится в Брюсселе

Фото: NATO North Atlantic Treaty Organization Follow

Саммит НАТО в 2021 году пройдет в Брюсселе. Однако на данный момент не определены форматы его проведения и дата. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

— Главы государств и правительств стран НАТО проведут встречу позднее в этом году в Брюсселе. Я уже говорил с президентом США Байденом, и он подтвердил, что ожидает возможности встречи с союзниками по НАТО. Что касается формата саммита и его даты — это пока согласовывается, — заявил Столтенберг на пресс-конференции в столице Бельгии.

Он отметил, что основной темой грядущего саммита будет обсуждение «Инициативы НАТО — 2030», согласно которой заложат принципы развития альянса. Также генсек подчеркнул, что подготовка к саммиту станет основной темой встречи глав МИД альянса 23–24 марта 2021 года, которая пройдет в Брюсселе, пишет ТАСС.

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