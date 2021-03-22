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Около 142 миллиардов рублей потратили на нужды московского здравоохранения с начала года
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около 142 миллиардов рублей потратили на нужды московского здравоохранения с начала года

Кирилл Николаев

Здоровье

Расходы по программе «Столичное здравоохранение» вместе с тратами территориального фонда обязательного медицинского страхования за январь-февраль 2021 года составили около 142 миллиардов рублей. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в Департаменте финансов Москвы.

Общая сумма расходов составила 141,6 миллиарда рублей. По словам руководителя Департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, рост расходов по данной программе за январь и февраль 2021 года составил 37,6 миллиарда рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как отметили в департаменте, увеличение расходов связано с возрастанием трат на оказание высокотехнологичной медицинской помощи, закупку лекарств для льготных категорий граждан, капитальный и текущий ремонт учреждений здравоохранения, сообщает Интерфакс.

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