Менее половины американцев видят угрозу в военной мощи России

Фото: Минобороны РФ

Менее половины граждан США видят в военной мощи России угрозу национальным интересам в ближайшие десять лет. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Gallup.

По итогам опроса, 44 процента американцев считают, что военная мощь России представляет для США «первостепенную угрозу», 46 процентов американцев видят в ней «серьезную, но не первостепенную» угрозу. Еще девять процентов граждан США считают, что российская военная мощь не угрожает национальным интересам страны.

Кибертерроризм вызывает опасения у 82 процентов американцев. Серьезную угрозу жители США также видят в разработке ядерного оружия в КНДР, с данной позицией согласились 77 процентов американцев. Еще 75 процентов опрошенных считают, что угрозу может представлять получение Ираном ядерного оружия.

Уточняется, что в опросе участвовал 1021 взрослый житель из всех регионов США. Опрошенные также видели угрозу в международном терроризме, пандемии коронавируса, глобальном потеплении, растущей экономической мощи Китая и других факторах, сообщает РИА Новости.

Читайте также: В Кремле заявили о неготовности Байдена к общению с Путиным