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Мурашко: Около 30 миллионов россиян смогут сделать прививку от COVID-19 до 15 июня
Фото: пресс-служба Совфеда

Мурашко: Около 30 миллионов россиян смогут сделать прививку от COVID-19 до 15 июня

Анастасия Волоснова

Здоровье

Около 30 миллионов россиян смогут сделать прививку от коронавируса до 15 июня 2021 года. Об этом рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Ярославль.

По его словам, «Спутник V» подписал договор на поставку 30 доз вакцины. Кроме того, дополнительные дозы препарата предоставит «Эпиваккорона».

— Производственные планы сейчас сверстаны. Поэтому больше 30 миллионов человек, будут до конца мая поставлены дозы и привиты они будут где-то ориентировочно до 15 июня, — пояснил министр.

Он добавил, что всего в России планируют вакцинировать от коронавируса около 60 процентов взрослого населения, что составялет порядка 69,8 миллиона человек. Мурашко уточнил, что число вакцинирующихся людей будет зависеть от эпидемиологичесой ситуации, сообщает ТАСС.

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вакцинациякоронавирусМихаил Мурашко
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