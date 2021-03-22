ВЦИОМ: Больше трети россиян считают интернет источником достоверной информации

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Более трети жителей России считают интернет источником оперативной и достоверной информации. Об этом стало известно в понедельник, 22 марта, из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Более трети респондентов (34 процента) считают интернет источником достоверной и оперативной информации. Больше половины (57 процентов) заявили, что интернет — неконтролируемое пространство, которое содержит в себе много фейковой и вредной информации, а девять процентов затруднились ответить.

Согласно данным исследования, 50 процентов россиян согласны с тем, что интернет используется другими странами против России, 46 процентов считают, что благодаря интернету увеличивается количество самоубийств, а 35 процентов верят в то, что Сеть является угрозой семейным ценностям и политической стабильности внутри страны.

ВЦИОМ отмечает, что 54 процента респондентов считают, что развитие интернета идет на пользу России, 32 процента заявили об обратном, а 14 процентов затруднились ответить.

В опросе приняли участие 1,6 тысячи человек в возрасте от 18 лет, пишет РИА Новости.итайте также: Сервис по поиску бесплатной еды создали для россиян