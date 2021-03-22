Около 100 человек пострадали в результате падения трибуны в Индии
Около 100 человек пострадали в результате падения трибуны на стадионе в индийском городе Сурьяпет. Об этом рассказал старший офицер полиции города.
Инцидент произошел в понедельник, 22 марта, на церемонии открытия Национального чемпионата по кабадди.
— Сообщений о погибших не поступало, а раненые проходят лечение, — рассказал офицер полиции города.
Сообщается, что на трибунах присутствовали в два раза больше человек, чем конструкция могла выдержать. По предварительной информации, на местах находились около 1,5 тысячи человек.
Пострадавших в результате инцидента госпитализировали в районную больницу. Врачи оказывают им всю необходимую помощь, сообщает РИА Новости.
Кабадди — это популярная в Индии игра, в которой присутствуют элементы борьбы и пятнашек.
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