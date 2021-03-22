Помощник Байдена заявил, что США смогут работать с Россией по ключевым направлениям

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США и Россия смогут взаимодействовать по ключевым направлениям, несмотря на множество разногласий. Об этом рассказал помощник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан в интервью MSNBC.

Он уточнил, что во многих направлениях у России и США есть серьезные разногласия, на которые нужно давать «решительный ответ». По его словам, двум странам предстоят «трудные дни».

— Мы также считаем, что можем работать с Россией по ключевым направлениям, в том числе в сфере атома, где мы несколько недель назад продлили на пять лет новый ДСНВ, — пояснил Салливан.

Ранее сообщалось, что менее половины американцев видят угрозу в военной мощи России.

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