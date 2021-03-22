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Более 455 тысяч новых пациентов с COVID-19 выявили в мире за минувшие сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Более 455 тысяч новых пациентов с COVID-19 выявили в мире за минувшие сутки

Анастасия Волоснова

Здоровье

Еще 455 964 новых пациентов с коронавирусом выявили в мире за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные Всемирной организации здравоохранения, опубликованные в понедельник, 22 марта.

Всего в мире зафиксировано более 122 992 844 миллиона случаев коронавируса. Число летальных исходов увеличилось на 7 291 случай и достигло 2 711 071 умершего.

Уточняется, что более 41 процента случаев коронавируса зарегистрировали в Северной и Южной Америке, где выявили 189 752 пациентов с COVID-19. В Европе зафискировано 158 026 случаев коронавируса, а в Юго-Восточной Азии — 54 164 случая, сообщает ТАСС.

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