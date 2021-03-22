Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
СМИ: Муляж гранаты нашли на территории школы на юго-востоке Москвы
Фото: www.sxc.hu

СМИ: Муляж гранаты нашли на территории школы на юго-востоке Москвы

Юлия Курганова

Происшествия
Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

На территории столичной школы обнаружили муляж гранаты. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 22 марта, в 20:45 в полицию сообщили об обнаружении взрывного устройства на территории школы № 2121 на Ставропольской улице.

Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов обнаружили гранату на растяжке, которую неизвестный разместил между песочницей и каруселью. Саперы установили, что граната ненастоящая, она оказалась муляжом.

По подозрению в совершении данного преступления задержали сотрудника ЧОП. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

Читайте также: Страйкбольные гранаты изъяли у угрожавшего взрывом в метро Москвы мужчины

найдена гранаташколаМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Головина
Екатерина Головина

Ищи дурака: почему банки не готовы кредитовать изобретателей

Алексей Коренев
Алексей Коренев

Пришло время отказаться от понтов

Андраник Мигранян
Андраник Мигранян

Холодная война продолжается

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Люди любят деньги, а деньги — тишину

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кто боится русского хакера

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Как сохранить чистоту городских водоемов

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Жилье, деньги и льготы: сколько нужно платить контрактнику

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте