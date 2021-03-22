СМИ: Муляж гранаты нашли на территории школы на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, Ставропольская улица Карта всех событий

На территории столичной школы обнаружили муляж гранаты. Возбуждено уголовное дело.

В понедельник, 22 марта, в 20:45 в полицию сообщили об обнаружении взрывного устройства на территории школы № 2121 на Ставропольской улице.

Прибывшие на место событий сотрудники правоохранительных органов обнаружили гранату на растяжке, которую неизвестный разместил между песочницей и каруселью. Саперы установили, что граната ненастоящая, она оказалась муляжом.

По подозрению в совершении данного преступления задержали сотрудника ЧОП. Возбуждено уголовное дело, сообщает РЕН ТВ.

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