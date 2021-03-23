Синоптики сообщили о погоде в Москве 23 марта

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Во вторник, 23 марта, столичный регион будет находиться под влиянием гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами будет идти снег с дождем.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от ноля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура ожидается от одного градуса мороза до четырех градусов тепла.

Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 3-8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 746 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 60 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что во вторник атмосферное давление подрастет, температура воздуха, несмотря на небольшое повышение, будет на 1-2 градуса ниже нормы. Содержание кислорода в приземном слое воздуха пониженное. Для весеннего периода такая погода не является редкостью. Чтобы перенести ее с наименьшими потерями для здоровья, нужно соблюдать режим труда и отдыха, больше бывать на свежем воздухе, совершать прогулки, по возможности заниматься физическими упражнениями и при необходимости не забывать о приеме медикаментозных средств, назначенных врачом.

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