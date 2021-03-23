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Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации в реанимацию
Лера Кудрявцева успокоила фанатов / Фото: instagram.com/leratv

Лера Кудрявцева назвала причину своей госпитализации в реанимацию

Юлия Курганова

Звезды

Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о причинах госпитализации в реанимацию. Она сказала, что виноваты накопившаяся усталость и стрессы.

— Стресс и хроническая усталость дали сбой на физику. Короче, отдыхать надо, — сказала теледива в беседе с телеканалом «360».

Позднее пиар-менеджер ведущей в беседе с Пятым каналом рассказал, что ведущая хорошо себя чувствует и сейчас находятся на обследовании.

Ранее Кудрявцева сообщила поклонникам в Instagram, что попала в больницу, но не уточнила, что именно с ней произошло. Ей стало плохо во время съемок одной из телевизионных программ.

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причиныЛера Кудрявцевареанимация
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