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Москвичи выбрали направления для образовательной программы «Технограда»
Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Москвичи выбрали направления для образовательной программы «Технограда»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

На сайте проекта «Активный гражданин» завершилось голосование, посвященное направлениям для образовательной программы «Технограда» на ВДНХ. Свои варианты предложил 203 391 человек, сообщает руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

По его словам, в прошлом году онлайн-курсы и мастер-классы «Технограда» прошли около 160 тысяч человек.

— Было организовано 567 вебинаров для обучения английскому языку, основам цифровой грамотности и кибербезопасности, а также технологиям в строительстве, кулинарии, эстетике и косметологии, брендингу и другим специальностям, — сказал глава департамента.

Алексей Фурсин также отметил, что самым популярным направлением в 2020 году стало личностное и карьерное развитие от центра развития карьеры.

Жителям столицы в проекте «Активный гражданин» предлагалось выбрать приоритетные направления для развития программы, а также выбрать возраст москвичей, которым в первую очередь необходимы мероприятия по профориентации.

Так, лидерами голосования стали промышленные профессии, специальности в сфере информационных технологий. Также были отмечены темы «Урбанистика и благоустройство городов», «Кулинария и поварское дело» и другие.

Большинство респондентов проголосовали за то, чтобы проводить такие мероприятия для школьников перед определением профиля обучения, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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«Активный гражданин»образовательная программа«Техноград»
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