Жителей столицы пригласили на показы избранных фильмов российских режиссеров

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Кухмистерова, 4 Карта всех событий

С 6 по 27 апреля в сети кинотеатров «Москино» пройдут показы избранных фильмов российских режиссеров. Мероприятия запланированы в кинотеатрах «Молодежный» и «Тула» в рамках программы киноклуба «Диалог».

Горожане в апреле смогут посмотреть фильмы, которые были отмечены на российских и международных кинофестивалях последних лет. Среди них такие ленты, как «Маша» Анастасии Пальчиковой, «Сторож» Юрия Быкова, «Гипноз» Валерия Тодоровского и «Черный снег» Степана Бурнашева.

Старт назначен на 20:00. Для попадания на сеансы необходимо приобрести билеты. Студенты смогут посмотреть фильмы бесплатно по предварительной регистрации, предъявив студенческий билет.

Показ фильма «Сторож» будет бесплатным для всех желающий. Однако на него также нужна предварительная запись. Более подробная информация представлена на сайте сети «Москино».

Программу киноклуба «Диалог» в апреле начнет драма Анастасии Пальчиковой «Маша». Речь в ленте пойдет о тринадцатилетней девочке — дочери бандита. В 2020 году на XXXI кинофестивале «Кинотавр» фильм получил приз за лучший режиссерский дебют. Картину покажут 6 апреля в кинотеатре «Тула». После просмотра у зрителей появится возможность пообщаться с режиссером и актерами ленты.

В кинотеатре «Молодежный» 13 апреля покажут фильм Юрия Быкова «Сторож». В 2019 году кинолента была номинирована на главный приз фестиваля «Кинотавр». А 20 апреля в кинотеатре «Тула» зрителям будет доступна мистическая драма Валерия Тодоровского «Гипноз» о подростке, посещавшем сеансы гипноза, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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