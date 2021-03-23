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Неизвестный украл у мужчины часы за 150 тысяч рублей на Новом Арбате
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Неизвестный украл у мужчины часы за 150 тысяч рублей на Новом Арбате

Ксения Монахова

Происшествия
Россия, Москва, улица Новый Арбат, 25 Карта всех событий

Неизвестный украл у 26-летнего жителя столицы золотые часы. Об этом во вторник, 23 марта, сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве.

Отмечается, что в декабре 2020 года неизвестный украл из рюкзака золотые часы стоимостью 150 тысяч рублей. После чего злоумышленник скрылся с места происшествия. Пропажу 26-летний потерпевший заметил у дома № 25 по Новому Арбату.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Подробности выясняются.

Ранее сотрудники уголовного розыска по району Текстильщики задержали мужчину, подозреваемого в краже детского велосипеда и самоката.

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