Москвичка заявила на брата, который более 50 лет назад нанес смертельный удар их матери

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Россия, Москва, Таганская улица Карта всех событий

В полицию обратилась 75-летняя москвичка, которая рассказала о семейном конфликте. По ее словам, более 50 лет назад брат женщины в ходе ссоры ударил их мать стулом по голове. Женщина уверена, что этот удар стал причиной гибели ее мамы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 марта.

Пенсионерка призналась, что в сентябре 1966 года ее родной брат, которому на тот момент было 25 лет, во время ссоры ударил их мать стулом по голове. Инцидент произошел в их общей квартире на улице Таганской. Спустя четыре месяца 53-летняя женщина скончалась. Врачи установили, что причиной смерти стал отек и набухание мозга.

Почему женщина скрывала факт причастности брата к смерти матери так долго и что побудило ее сделать заявление сейчас, неизвестно.

Сотрудникам полиции предстоит разобраться, что на самом деле произошло в 1966 году и кто виноват в гибели женщины.

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