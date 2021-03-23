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Психолог перечислила пять стадий эмоционального выгорания
Фото: pexels.com / Andrea Piacquadio

Психолог перечислила пять стадий эмоционального выгорания

Илья Ашуров

Здоровье

Синдром эмоционального выгорания имеет пять стадий развития. Об этом рассказала психолог семейного центра «Коптево» Анастасия Максименкова.

Психолог сообщила, что данный синдром присущ в первую очередь людям помогающих профессий, а также тем, кто по долгу службы много взаимодействует с окружающими. Например, врачи, спасатели и полицейские на своей работе часто пребывают в экстремальных ситуациях и регулярно сталкиваются с человеческим горем. По этой причине у людей этих профессий снижается степень эмпатии, они попросту лишаются сил для сочувствия.

Максименкова подчеркнула, что эмоциональное выгорание — это защитная реакция организма, который стремится расходовать ресурсы рационально. Также эксперт выделила пять стадий синдрома эмоционального выгорания.

Первая стадия называется «Полет».

— Новая работа, новые перспективы, так все завораживает и радует. Специалист берется за любую работу, с радостью помогает коллегам, готов потратить свое свободное время на помощь другим. И хочется жить и трудиться! — описывает психолог первую стадию синдрома.

Вторая стадия называется «Назойливая муха». Человек все также трудится, но у него постепенно возникают сомнения и тревоги, связанные с работой. Например, он начинает думать, что у него маленькая зарплата, или сомневаться в своей успешности при выполнении задач на работе. Однако это состояние длится непродолжительно.

Третья стадия — «Я плохой специалист». Здесь речь идет о ситуации, когда работа перестает приносить былую удовлетворенность, а ее результаты уже не радуют. В период этой стадии выгорания человек по утрам задает себе вопрос: «Зачем мне идти на работу?». И не может найти на него положительный ответ.

Во время четвертой стадии синдрома специалист начинает испытывать раздражение в отношении своих коллег. Отсюда и ее название — «Все бесят». Единственное, чего хочется в этот период, чтобы все оставили в покое.

Наконец, пятая стадия ­— «Робот». Специалист все еще ходит на работу, но все задачи выполняет только в механическом ключе и не привносит в свою работу ни капли эмоций. На этом этапе организм человека начинает его оберегать от излишних переживаний — возникает соматизация. Сотрудник утрачивает способность к эмпатии и желание помочь. При этом ему может казаться, что все в порядке, ведь он все так же выполняет свою работу.

По словам Максименковой, при наличии хотя бы одного из перечисленных симптомов человеку стоит обратить внимание на свое эмоциональное здоровье и дать себе возможность восполнить силы, приводит слова психолога «Москва 24».

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