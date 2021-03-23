Психолог перечислила пять стадий эмоционального выгорания

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Синдром эмоционального выгорания имеет пять стадий развития. Об этом рассказала психолог семейного центра «Коптево» Анастасия Максименкова.

Психолог сообщила, что данный синдром присущ в первую очередь людям помогающих профессий, а также тем, кто по долгу службы много взаимодействует с окружающими. Например, врачи, спасатели и полицейские на своей работе часто пребывают в экстремальных ситуациях и регулярно сталкиваются с человеческим горем. По этой причине у людей этих профессий снижается степень эмпатии, они попросту лишаются сил для сочувствия.

Максименкова подчеркнула, что эмоциональное выгорание — это защитная реакция организма, который стремится расходовать ресурсы рационально. Также эксперт выделила пять стадий синдрома эмоционального выгорания.

Первая стадия называется «Полет».

— Новая работа, новые перспективы, так все завораживает и радует. Специалист берется за любую работу, с радостью помогает коллегам, готов потратить свое свободное время на помощь другим. И хочется жить и трудиться! — описывает психолог первую стадию синдрома.

Вторая стадия называется «Назойливая муха». Человек все также трудится, но у него постепенно возникают сомнения и тревоги, связанные с работой. Например, он начинает думать, что у него маленькая зарплата, или сомневаться в своей успешности при выполнении задач на работе. Однако это состояние длится непродолжительно.

Третья стадия — «Я плохой специалист». Здесь речь идет о ситуации, когда работа перестает приносить былую удовлетворенность, а ее результаты уже не радуют. В период этой стадии выгорания человек по утрам задает себе вопрос: «Зачем мне идти на работу?». И не может найти на него положительный ответ.

Во время четвертой стадии синдрома специалист начинает испытывать раздражение в отношении своих коллег. Отсюда и ее название — «Все бесят». Единственное, чего хочется в этот период, чтобы все оставили в покое.

Наконец, пятая стадия ­— «Робот». Специалист все еще ходит на работу, но все задачи выполняет только в механическом ключе и не привносит в свою работу ни капли эмоций. На этом этапе организм человека начинает его оберегать от излишних переживаний — возникает соматизация. Сотрудник утрачивает способность к эмпатии и желание помочь. При этом ему может казаться, что все в порядке, ведь он все так же выполняет свою работу.

По словам Максименковой, при наличии хотя бы одного из перечисленных симптомов человеку стоит обратить внимание на свое эмоциональное здоровье и дать себе возможность восполнить силы, приводит слова психолога «Москва 24».

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