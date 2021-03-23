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Музей «Бородинская битва» позвал поиграть в бумажных солдатиков
Фото: Анна Иванцова

Музей «Бородинская битва» позвал поиграть в бумажных солдатиков

Ольга Маркова

Культура

Музей-панорама «Бородинская битва» в воскресенье, 28 марта, приглашает детей и их родителей принять участие в музейном мероприятии «Бумажный солдатик».

Мальчишки, да и некоторые девочки устраивают игрушечные военные баталии уже не одну сотню лет. Первые фигурки солдат появились еще в Древнем Египте. С тех пор, не покидая детские игры, они меняли и внешний облик, и внутренний смысл. Так, в Европе солдатиков использовали для обучения дворянских юношей военному искусству.

Бумажные солдатики — одна из разновидностей военно-исторической миниатюры. Музей «Бородинская битва» предлагает ребятам самим создать фигурки гусаров и барабанщиков времен Отечественной войны 1812 года. Это будет не простой мастер-класс — его участники посетят настоящее познавательное историческое занятие. Ребята составят представление об устройстве русской армии начала XIX века, узнают, какими были обмундирование и вооружение солдат.

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