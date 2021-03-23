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Музей Героев России представил выставку «Вера. Отечество. Честь»
Фото: mos.ru

Музей Героев России представил выставку «Вера. Отечество. Честь»

Ольга Маркова

Культура

К 30-летию воссоздания Российского дворянского собрания Музей Героев Советского Союза и России представил выставку «Вера. Отечество. Честь». Экспозицию можно увидеть до 20 мая, сообщается на сайте музея.

Возрождение России и ее величия на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей — центральная тема выставки.

Российское дворянское собрание воссоздано в 1991 году. На протяжении 25 лет при нем работает Ассоциация художников, в которую входят потомки дворянских родов России и друзья Дворянского собрания.

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