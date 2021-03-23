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Роспотребнадзор ответил на вопросы о повторной вакцинации «Спутником V»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Роспотребнадзор ответил на вопросы о повторной вакцинации «Спутником V»

Виктория Родимкина

Общество

Вопросы выбора препарата для повторной ревакцинации, в частности от коронавируса, решает медик в каждом отдельном случае. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова во вторник, 23 марта.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что повторная вакцинация препаратом «Вектора» «Спутник V», скорее всего, невозможна.

Пресс-служба Роспотребнадзора пояснила, что сообщения о невозможности повторной прививки «Спутником V» сформулированы некорректно. При этом повторно можно будет сделать прививку препаратами «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

— Вопросы ревакцинации пациента, в том числе против коронавируса, находятся в сфере компетенций лечащего врача и решаются в каждом случае индивидуально, — сказала Анна Попова.

Она пояснила, что выбор вакцины для повторной прививки также будет зависеть от решения медика, сообщает РИА Новости.

Ранее депутат Госдумы Геннадий Онищенко рассказал, почему пожилым людям обязательно следует сделать прививку от коронавируса.

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вакцинакоронавирус«Спутник V»
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