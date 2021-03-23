Сотрудница религиозной организации попалась на фиктивной регистрации иностранцев

Фото: facebook.com / Архиепархия Божией Матери в Москве

Россия, Москва, Спартаковская площадь Карта всех событий

Сотрудница организации «Сердце Христа» стала фигуранткой уголовного дела за то, что фиктивно прописала у себя иностранных граждан, чтобы обеспечить им постановку на миграционный учет. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 марта.

Уточняется, что в религиозной организации женщина занимала должность специалиста по работе с детьми. Она обвиняется в том, что поставила на миграционный учет иностранных граждан по адресу своей прописки, заведомо зная, что те по указанному адресу проживать не будут.

Женщину отпустили под подписку о невыезде. Ее дальнейшую судьбу определит суд.

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