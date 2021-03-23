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Сотрудница религиозной организации попалась на фиктивной регистрации иностранцев
Фото: facebook.com / Архиепархия Божией Матери в Москве

Сотрудница религиозной организации попалась на фиктивной регистрации иностранцев

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Спартаковская площадь Карта всех событий

Сотрудница организации «Сердце Христа» стала фигуранткой уголовного дела за то, что фиктивно прописала у себя иностранных граждан, чтобы обеспечить им постановку на миграционный учет. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 марта.

Уточняется, что в религиозной организации женщина занимала должность специалиста по работе с детьми. Она обвиняется в том, что поставила на миграционный учет иностранных граждан по адресу своей прописки, заведомо зная, что те по указанному адресу проживать не будут.

Женщину отпустили под подписку о невыезде. Ее дальнейшую судьбу определит суд.

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