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Из гипермаркета в Москве эвакуировали более 900 человек
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Из гипермаркета в Москве эвакуировали более 900 человек

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, Верхняя Красносельская улица, 3А Карта всех событий

На почту силовиков пришло сообщение о том, что все столичные гипермаркеты одной сетки заминированы. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 23 марта.

Уточняется, что в рамках проверки сообщения о минировании полиция обследовала один из столичных гипермаркетов на улице Верхняя Красносельская, дом 3а.

Из супермаркета эвакуировали более 900 человек, среди которых были сотрудники магазина.

Читайте также: Правоохранители задержали подозреваемого в ложном сообщении о минировании столичной полиции

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