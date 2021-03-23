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Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в России
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Синоптик рассказал, каким будет сентябрь в России

Илья Ашуров

Общество

В этом году в сентябре ожидается бабье лето. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд во вторник, 23 марта.

По его словам, имеющиеся данные указывают на благополучный и комфортный сентябрь. Также синоптик поделился с журналистами текущими выкладками прогностических карт.

— Большая часть территории страны покрыта розоватым цветом (на прогностической карте) — это значит, что температура около нормы, но на положительном фоне. Это всегда характеристика бабьего лета… На европейской части, на большей части территории страны, будет бабье лето, — приводит слова Вильфанда РИА Новости.

Синоптик также отметил, что в последние годы бабье лето довольно часто выпадает на сентябрь.

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бабье летопогода в РоссииРоман Вильфанд
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