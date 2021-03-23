Евросоюз заявил, что Москва настроена против него

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После слов министра иностранных дел России Сергея Лаврова об отсутствии взаимосвязи с Евросоюзом (ЕС) представитель последнего заявил, что Россия настроена конфронтационно в отношении данного объединения. Об этом стало известно во вторник, 23 марта.

— Россия заняла конфронтационную позицию по отношению к Европейскому союзу. Когда Россия нарушает международное право и нарушает права человека, нам необходимо реагировать. И это то, что мы делали и будем продолжать делать, преследуя ценности и интересы безопасности ЕС, — заявил представитель ЕС.

Он добавил, что лидеры стран Евросоюза планируют обсудить отношения ЕС и РФ на грядущем саммите, пишет РИА Новости.

Ранее Сергей Лавров заявил, что отношений у России и Евросоюза как организации нет. По словам министра, они были полностью уничтожены Брюсселем.

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