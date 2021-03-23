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Флагманский центр «Мои документы» создадут на севере Москвы
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Флагманский центр «Мои документы» создадут на севере Москвы

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас8 Карта всех событий

Флагманский центр «Мои документы» появится на севере столицы. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Учреждение будет расположено в торговом центре по адресу Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8. В нем будет работать 61 окно приема для предоставления госуслуг. Инспекторы ГИБДД будут проводить осмотр транспортных средств на седьмом этаже парковочной зоны в отдельном паркинге на 50 машино-мест.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что здесь планируется открыть современный медицинский диагностический комплекс для проведения первичных обследований состояния здоровья и популярные дополнительные сервисы, среди которых «Мои путешествия», «Мое фото» и другие. Флагманский центр «Мои документы» на севере столицы станет шестым по счету в городе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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