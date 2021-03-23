Флагманский центр «Мои документы» создадут на севере Москвы

Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 16Ас8 Карта всех событий

Флагманский центр «Мои документы» появится на севере столицы. Соответствующее решение принял мэр Москвы Сергей Собянин.

Учреждение будет расположено в торговом центре по адресу Ленинградское шоссе, дом 16а, строение 8. В нем будет работать 61 окно приема для предоставления госуслуг. Инспекторы ГИБДД будут проводить осмотр транспортных средств на седьмом этаже парковочной зоны в отдельном паркинге на 50 машино-мест.

В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что здесь планируется открыть современный медицинский диагностический комплекс для проведения первичных обследований состояния здоровья и популярные дополнительные сервисы, среди которых «Мои путешествия», «Мое фото» и другие. Флагманский центр «Мои документы» на севере столицы станет шестым по счету в городе, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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