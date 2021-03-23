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«Природа пока намного сильнее»: Вассерман объяснил, почему синоптики ошибаются
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

«Природа пока намного сильнее»: Вассерман объяснил, почему синоптики ошибаются

Полина Долганова

Общество

Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал, почему синоптики ошибаются в прогнозах погоды.

По мнению специалиста, люди не способны учесть все факторы, влияющие на погодные условия. В качестве примера он привел процесс таяния снега, который сложно отследить в течение одного дня.

Он отметил, что не все процессы в природе можно увидеть невооруженным взглядом.

— Природа пока намного сильнее той своей части, которая называется человечеством, — подытожил Вассерман в беседе с News.ru.

Ранее эксперт рассказал, какую погоду россиянам ожидать летом.

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