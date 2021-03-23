«Природа пока намного сильнее»: Вассерман объяснил, почему синоптики ошибаются
Публицист и телеведущий Анатолий Вассерман рассказал, почему синоптики ошибаются в прогнозах погоды.
По мнению специалиста, люди не способны учесть все факторы, влияющие на погодные условия. В качестве примера он привел процесс таяния снега, который сложно отследить в течение одного дня.
Он отметил, что не все процессы в природе можно увидеть невооруженным взглядом.
— Природа пока намного сильнее той своей части, которая называется человечеством, — подытожил Вассерман в беседе с News.ru.
Ранее эксперт рассказал, какую погоду россиянам ожидать летом.
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