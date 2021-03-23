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Президенты РФ и Казахстана обсудили расширение экономического сотрудничества между странами
Фото: twitter.com/tokayevkz

Президенты РФ и Казахстана обсудили расширение экономического сотрудничества между странами

Илья Ашуров

Внешняя политика

Президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере. Об этом сообщает пресс-служба Кремля 23 марта.

Сообщается, что в ходе телефонного разговора, инициированного казахстанской стороной, Путин и Токаев затронули вопрос наращивания экономического сотрудничества между странами.

— С учетом прошедших 22 марта в Москве переговоров глав правительств России и Казахстана обсужден ряд актуальных тем двусторонней повестки дня с акцентом на дальнейшее расширение сотрудничества в торгово-экономической сфере, — приводит выдержку из сообщения Кремля РИА Новости.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о намерении провести переговоры со своим коллегой из Казахстана Аскаром Маминым.

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Россия и КазахстанВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
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