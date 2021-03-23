Около 4,5 тысячи пенсионеров прошли курсы цифровой грамотности в Подмосковье

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Около 4,5 тысячи участников программы «Активное долголетие» в Подмосковье прошли курсы цифровой грамотности в 2021 году. Об этом во вторник, 23 марта, сообщил заместитель министра социального развития Московской области Андрей Кирюхин.

По его словам, участников программы «Активное долголетие» учат работать в приложении «МособлЕИРЦ». Пенсионерам показывают, как передать показания и оплатить услуги с помощью данного сервиса. Кирюхин отметил, что до конца 2021 года более десяти тысяч пенсионеров примут участие в специализированных курсах по цифровой грамотности.

Программа «Активное долголетие» началась в Московской области в 2019 году. Занятия в очном формате возобновились с 12 февраля. За это время уже 15 тысяч человек поучаствовали в программе, сообщает ТАСС.

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