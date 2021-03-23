«Отрицайте 8 Марта как праздник»: муж Бородиной рассказал, как принимать подарки
Супруг телеведущей Ксении Бородиной Курбан Омаров рассказал подписчикам, как реагировать на знаки внимания. Рекомендации бизнесмен опубликовал в стиле «вредных советов».
Омаров посоветовал девушкам отказываться от подарков в любые дни, кроме праздников, не принимать живые цветы и устраивать скандал, если подарок окажется хуже презента свекрови.
Мужчина добавил, что женщинам стоит отрицать 8 Марта как праздник и покупать все самостоятельно.
Ранее Умаров опубликовал список «вредных советов», повествующих о том, как вести себя на первом свидании.
Читайте также: «Как ты хотела»: Бородина устроила сюрприз младшей дочери в честь первого юбилея