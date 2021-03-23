«Море любви»: Кирилл Сафонов поделился с подписчиками фотографией сына

Фото: instagram.com/sasha_savelieva

Актер Кирилл Сафонов выложил в сеть фотографию своего сына, которому 22 марта исполнилось два года. Фотографию артист разместил на своей странице в Instagram.

У Сафонова и его жены, певицы Саши Савельевой, два года назад родился сын. Пара долгое время хранила в тайне факт беременности, а после рождения ребенка некоторое время не публиковала его фотографии. Однако впоследствии ситуация изменилась и фотографии мальчика по имени Леон стали все чаще появляться в социальных сетях родителей.

После недавнего дня рождения своего наследника Кирилл Сафонов вновь выложил его фото.

— Леон встретил свой второй в жизни день рождения в очень теплой компании. Мама устроила ему невероятный праздник. Море любви! Это так здорово, — написал актер в Instagram.

Подписчики актера поздравили его с днем рождения сына и пожелали здоровья малышу.

«Поздравляем Леона и маму с папой! Будьте здоровы и счастливы!»; «Счастья, здоровья, пусть все мечты вашего пупсика исполняются»; «В смысле — два года? Она же только родила? От всей души поздравляю!»; «Поздравляю! Здоровья малышу и вам всех благ!» — написали поклонники актера в комментариях.

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