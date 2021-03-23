Психолог назвала четыре причины рекордного числа заключенных брачных договоров

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Рекордное число брачных договоров заключили россияне в 2020 году. Этот показатель составил 142,5 тысячи документов. Данное количество на 26 процентов выше, чем в 2019 году. Психолог и доцент Первого Московского государственного медицинского университета имени И. М. Сеченова Ольга Лебедь рассказала ФАН, что у данной тенденции есть четыре причины.

Первая из них, по ее словам, заключена в обычной практике перехода от количества к качеству.

— В какой-то момент к людям пришло понимание, что брачный договор — это нормально и его можно заключать, — отметила Ольга Лебедь.

Следующая причина является формальной. Как объяснила психолог, ранее методики учета брачных договоров были одни, а теперь они изменились. Это тоже повлияло на возросшее число брачных договоров. При этом эксперт напомнила, что за 2020 год резко сократилось количество официальных браков, что также сказалось на процентном соотношении заключенных брачных договоров.

Последний фактор связан с ростом кредитования. Как пояснила психолог, обязательства подобного плана обязывают граждан фиксировать все на бумаге. Часто банки рекомендуют парам составлять брачные договоры при планах на ипотеку.

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