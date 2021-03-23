Педагоги обсудят актуальные темы в «Клубе учителей информатики»

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Каковы перспективы внедрения свободного программного обеспечения в систему образования и в чем преимущества его использования, в чем секрет успешного использования свободных графических редакторов при преподавании темы «Компьютерная графика» — ответы на эти и многие другие вопросы столичные учителя получат в этот четверг, 25 марта, в рамках традиционного «Клуба учителей информатики». Мероприятие организовано «ТемоЦентром».

— Сегодня клуб стал очень популярной площадкой среди московских учителей информатики. Это произошло во многом благодаря профессиональному общению, обмену опытом и возможности самому стать спикером. Педагогам стало проще делиться своими профессиональными наработками и обсуждать новые образовательные и информационные технологии в кругу единомышленников. За три года работы клуба сформировалось профессиональное сообщество учителей: коллеги из разных школ Москвы познакомились и стали друг другу наставниками и помощниками, — рассказал Павел Францев, куратор проекта, начальник отдела развития и сопровождения проектов в области информатики и ИКТ «ТемоЦентра».

Для того чтобы стать участником онлайн-мероприятия, необходимо пройти регистрацию по ссылке.

«Клуб учителей информатики» является уникальной платформой для профессионального общения, обмена опытом и повышения уровня педагогической компетентности учителей столичных школ в области информационных технологий. Стать участником проекта и более подробно познакомиться с работой клуба можно на странице.

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