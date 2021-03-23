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Внутри что-то щелкает: парапсихолог рассказала, как определить человека из прошлого
Фото: pixabay.com

Внутри что-то щелкает: парапсихолог рассказала, как определить человека из прошлого

Илья Ашуров

Общество

Парапсихологи утверждают, что порой встреченные нами родственные души могут быть людьми из нашей прошлой жизни. Обычно нечто подобное ощущается на интуитивном уровне. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Николь Кузнецова рассказала, как наверняка распознать «пришельцев из прошлого».

Парапсихолог перечислила ряд признаков, которые помогут определить, что вы встретили родственную душу из прошлого.

Пропадает чувство времени. Этот признак один из самых характерных. Когда этот человек рядом с вами, вы чувствуете, что происходящее вокруг вас не затрагивает. Время будто бы останавливается.

Знаете его как свои пять пальцев. Если вы легко угадываете настроение, мысли и движение души человека, то, возможно, это та самая родственная душа, с которой вы уже встречались. Такой человек будет для вас как открытая книга.

Внутри что-то щелкает. Подобное ощущение сложно с чем-то спутать, так как оно происходит нечасто. Развитие отношений с таким человеком происходит будто бы по волшебству. И здесь неважно, встретили ли вы друга или свою любовь.

Нельзя скрыть эмоции. Рядом с родственной душой из прошлого вам не удастся скрыть своих эмоций. Все эмоции, которые вы будете испытывать в присутствии этого человека, искренние. Он будто бы обнажает вашу душу.

Чувство «я — дома». Уют, мягкость, чувство абсолютного комфорта и счастья, способность быть собой ­— все это вы будете ощущать рядом с человеком из прошлой жизни.

Встретив такого человека, обязательно дорожите общением с ним, приводит слова Кузнецовой Пятый канал.

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