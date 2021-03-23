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Центр «Вишневый сад» представит программу «Мы пересидели карантин»
Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики

Центр «Вишневый сад» представит программу «Мы пересидели карантин»

Ольга Маркова

Культура

Московский театральный центр «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина 27 марта станет участником акции «Ночь театров».

Центр представит гостям программу «Мы пересидели карантин», посвященную сложному и противоречивому 2020 году. Театр в этот период продолжал работать, жить творческой жизнью, готовить и выпускать премьеры, участвовать в разнообразных акциях.

В «Ночь театров» артисты покажут зрителям, как все происходило на самом деле, и предоставят возможность вживую увидеть номера, которые до этого они смотрели только онлайн.

Участие в акции по регистрации на сайте театра.

Читайте также: Семь причин, почему москвичи должны посетить «Ночь театров»

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