Центр «Вишневый сад» представит программу «Мы пересидели карантин»

Фото: Пресс-служба Департамента градостроительной политики

Московский театральный центр «Вишневый сад» под руководством Александра Вилькина 27 марта станет участником акции «Ночь театров».

Центр представит гостям программу «Мы пересидели карантин», посвященную сложному и противоречивому 2020 году. Театр в этот период продолжал работать, жить творческой жизнью, готовить и выпускать премьеры, участвовать в разнообразных акциях.

В «Ночь театров» артисты покажут зрителям, как все происходило на самом деле, и предоставят возможность вживую увидеть номера, которые до этого они смотрели только онлайн.

Участие в акции по регистрации на сайте театра.

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