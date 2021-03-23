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Ледовел и маскомет: что приходит в голову оригинальным изобретателям
кадр из фильма «Назад в будущее»

Ледовел и маскомет: что приходит в голову оригинальным изобретателям

Никита Абрамов

Технологии

Не все изобретения способны изменить мир. Некоторые из них способны вызвать только смех.

Например, американец Аллен Пан придумал маскомет — пушку, которая стреляет медицинскими масками. Это устройство Пан использует для «охоты» на тех, кто не использует индивидуальную защиту в общественных местах.

Инженер из США изобрел тестер для яиц, с помощью которого можно проверить свежесть продукта. Устройство представляет собой контейнер, в который можно вложить яйцо. Если оно свежее, то рядом загорится зеленая лампочка, если же испорченное — синяя.

Еще один американец снял с велосипеда колеса и поставил вместо них циркулярные пилы. Его изобретение — ледовел — позволяет кататься по гололеду в холодное время года.

Для любителей дальних поездок будет полезна подушка-«путешественница». С виду она ничем не отличается от обычной толстовки, однако в капюшоне находится специальный клапан, с помощью которого можно надуть подушку себе под голову, пишет 5-tv.ru.

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