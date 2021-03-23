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Административно-процессуальный кодекс появится в России
Фото: pixabay.com

Административно-процессуальный кодекс появится в России

Иван Юминов

Общество

В России появится отдельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях. Об этом сообщила сенатор Ирина Рукавишникова во вторник, 23 марта.

— Появится самостоятельный Процессуальный кодекс об административных правонарушениях. В нем досконально прописана процедура привлечения к административной ответственности как в судебном, так и в административном порядке. С конкретными сроками, с порядком сбора и предоставления доказательств, с гарантиями прав, с возможностью привлечения защитников в интересах той или иной стороны и так далее, — рассказала она.

Уточняется, что данный кодекс станет реализацией идеи, за которую многие годы боролись российские юристы, передает РИА Новости.

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