Эксперт объяснил непростую ситуацию на топливном рынке

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Непростая ситуация складывается на топливном рынке, однако нельзя отменять бюджетную компенсацию нефтяным компаниям за упущенную выгоду из-за удержания цен на внутреннем рынке, иными словами — демпфер. Такое мнение высказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша порталу НСН.

По мнению эксперта, без этого цены на топливо в нашей стране сравняются с европейскими.

— Как можно отменить демпфер, если на сегодняшний день это единственный механизм, который помогает сдерживать рост цен на бензин? Если бы его не было, то цены у нас были бы европейскими, — подчеркнул Евгений Аркуша.

Накануне стало известно, что Независимый топливный союз (НТС) направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина письмо, в котором отмечается, что розничные цены на бензин в нашей стране по итогам 2021 года могут увеличиться на 14 процентов. Эксперты предлагают уменьшить акцизы на топливо, в том числе на дизельное, а также отменить и увеличить нормативы на бирже.

По мнению Евгения Аркуши, предложение НТС невозможно выполнить. Эксперт считает, что говорить о снижении акцизов на бензин и «дизель» пока не нужно. Кроме того, если воплотить в жизнь предложение топливного союза, то это значительно повлияет на бюджет.

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