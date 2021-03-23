Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Эксперт объяснил непростую ситуацию на топливном рынке
Фото: Вечерняя Москва

Эксперт объяснил непростую ситуацию на топливном рынке

Елена Фролова

Экономика

Непростая ситуация складывается на топливном рынке, однако нельзя отменять бюджетную компенсацию нефтяным компаниям за упущенную выгоду из-за удержания цен на внутреннем рынке, иными словами — демпфер. Такое мнение высказал президент Российского топливного союза Евгений Аркуша порталу НСН.

По мнению эксперта, без этого цены на топливо в нашей стране сравняются с европейскими.

— Как можно отменить демпфер, если на сегодняшний день это единственный механизм, который помогает сдерживать рост цен на бензин? Если бы его не было, то цены у нас были бы европейскими, — подчеркнул Евгений Аркуша.

Накануне стало известно, что Независимый топливный союз (НТС) направил на имя премьер-министра Михаила Мишустина письмо, в котором отмечается, что розничные цены на бензин в нашей стране по итогам 2021 года могут увеличиться на 14 процентов. Эксперты предлагают уменьшить акцизы на топливо, в том числе на дизельное, а также отменить и увеличить нормативы на бирже.

По мнению Евгения Аркуши, предложение НТС невозможно выполнить. Эксперт считает, что говорить о снижении акцизов на бензин и «дизель» пока не нужно. Кроме того, если воплотить в жизнь предложение топливного союза, то это значительно повлияет на бюджет.

Читайте также: Эксперт объяснил неизбежность подорожания бензина

бензинобщий рост центопливо
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте