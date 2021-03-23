Часть льгот отменят в России с 1 апреля

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Часть введенных из-за пандемии в 2020 году льгот отменят с 1 апреля. Об этом стало известно во вторник, 23 марта.

До этой даты, в частности, есть возможность подать заявку на выплату в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка младше восьми лет. Россияне старше 65 лет больше не смогут брать больничные и получать выплаты из-за временной нетрудоспособности, чтобы они могли соблюдать режим самоизоляции.

Рекомендации Банка России о реструктуризации долгов заемщиков перед банками и микрофинансовыми организациями также перестанут действовать с 1 апреля. Клиентов-должников также смогут выселять начиная с этого периода.

Анонимные электронные кошельки россияне смогут пополнять только с привязанного банковского счета. Цены на сахар и подсолнечное масло с 1 апреля перестанут контролировать в правительстве. Также до этого периода существует возможность встать на учет по безработице онлайн через портал госуслуг.

Наконец, 31 марта станет последним днем эксперимента, в рамках которого работодатели могут пользоваться только электронным документооборотом без дублирования на печатных носителях, отмечает РИА Новости.

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