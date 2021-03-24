«Шикарная»: Полина Гагарина предстала в Сети в романтичном образе

Полина Гагарина поделилась с фанатами свежим видео / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Певица Полина Гагарина на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видео. В ролике артистка предстала в романтическом образе. На ней было клетчатое платье, подчеркнуть талию звезда решила кожаным поясом-портупеей.

— Весна, по-моему, пришла, — подписала пост Гагарина.

Фанаты оценили новый образ знаменитости и оставили множество комплиментов.

«Красавица в красивом платье»; «Платье классное с этим корсетом»; «Очень красивый образ!»; «Шикарная», — прокомментировали пользователи ролик.

Ранее Полина Гагарина прогулялась с сыном по Красной площади. Снимок артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

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