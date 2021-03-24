Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
«Шикарная»: Полина Гагарина предстала в Сети в романтичном образе
Полина Гагарина поделилась с фанатами свежим видео / Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Шикарная»: Полина Гагарина предстала в Сети в романтичном образе

Юлия Курганова

Звезды

Певица Полина Гагарина на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видео. В ролике артистка предстала в романтическом образе. На ней было клетчатое платье, подчеркнуть талию звезда решила кожаным поясом-портупеей.

— Весна, по-моему, пришла, — подписала пост Гагарина.

Фанаты оценили новый образ знаменитости и оставили множество комплиментов.

«Красавица в красивом платье»; «Платье классное с этим корсетом»; «Очень красивый образ!»; «Шикарная», — прокомментировали пользователи ролик.

Ранее Полина Гагарина прогулялась с сыном по Красной площади. Снимок артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.

Читайте также: «Это не я»: Полина Гагарина рассказала о съемках обнаженной

поклонникиПолина Гагаринаобраз
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте