«Шикарная»: Полина Гагарина предстала в Сети в романтичном образе
Певица Полина Гагарина на своей странице в социальной сети Instagram опубликовала видео. В ролике артистка предстала в романтическом образе. На ней было клетчатое платье, подчеркнуть талию звезда решила кожаным поясом-портупеей.
— Весна, по-моему, пришла, — подписала пост Гагарина.
Фанаты оценили новый образ знаменитости и оставили множество комплиментов.
«Красавица в красивом платье»; «Платье классное с этим корсетом»; «Очень красивый образ!»; «Шикарная», — прокомментировали пользователи ролик.
Ранее Полина Гагарина прогулялась с сыном по Красной площади. Снимок артистка опубликовала на своей странице в соцсети Instagram.
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