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Эксперт назвал дешевый способ защитить смартфон от мошенников
Фото: Pixabay / Firmbee

Эксперт назвал дешевый способ защитить смартфон от мошенников

Юлия Курганова

Технологии

В России участились случаи кражи чувствительной информации с экранов смартфонов, сообщил руководитель проекта Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин. Он назвал дешевый способ защитить данные и само устройство.

Большой объем конфиденциальной информации, которая хранится в памяти гаджетов, делает пользователей уязвимыми для злоумышленников. Специалист рассказал, что чаще всего кража данных с экрана, в том числе связанных с финансовыми операциями, происходит в общественных местах.

Мошеннику достаточно смотреть на дисплей и обращать внимание на тексты документов, сообщений и всплывающие уведомления. А собственник телефона может не заменить, что кто-то читает его переписку. Для защиты данных, которые могут появляться на экране гаджета, эксперт порекомендовал снабдить смартфон дополнительным аксессуаром.

— Максимально подстраховаться от этого поможет специальная пленка или стекло антишпион. Это поможет скрыть дисплей от подглядывания. Такая защита просто добавляет оптический слой, который скрывает изображение под определенным углом и не портит качество картинки, — рассказал Рябинин в интервью радио Sputnik.

Также такое стекло защищает устройство и от ударов в случае падения, оно стоит около 200 рублей. По словам эксперта, данный аксессуар уже пользуется популярностью у пользователей.

Еще эксперт посоветовал отключать перед посещением общественных мест важные уведомления, которые могут неожиданно появляться на экране.

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