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Врач-терапевт призвала отказаться от хлеба свежей выпечки
Фото: pixabay.com

Врач-терапевт призвала отказаться от хлеба свежей выпечки

Юлия Курганова

Здоровье

Свежий хлеб сложно переваривается и обладает более высокой кислотностью, чем черствый, поэтому лучше употреблять вчерашние мучные изделия. Об этом рассказала врач-терапевт, диетолог Мария Черняева.

Она отметила, что эти особенности делают свежую выпечку не подходящим продуктом для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

— Считается, что свежий хлеб обладает большей кислотностью. Поэтому при заболеваниях органов ЖКТ лучше использовать хлеб, которому уже есть восемь часов, или вчерашний хлеб — для предупреждения обострений хронических заболеваний, того же гастрита, язвенной болезни, — сообщила врач в интервью радио Sputnik.

Она добавила, что по мере того, как хлеб черствеет, его структура меняется, именно этот процесс влияет на полезные и вредные свойства продукта.

По словам диетолога, приятные вкусовые ощущения от свежей выпечки являются скорее недостатком, потому что из-за них можно съесть больше этого продукта, чем необходимо.

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