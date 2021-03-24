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Врач призвала родителей включать в рацион ребенка больше овощей и фруктов весной
Фото: Отраслевой совет Ассоциации экспортеров свежих овощей и фруктов Турции

Врач призвала родителей включать в рацион ребенка больше овощей и фруктов весной

Ксения Монахова

Здоровье

В рацион детей весной необходимо включать овощи и фрукты. Об этом в среду, 24 марта, заявила главный врач Московской детской городской поликлиники № 7 Елена Кац.

По ее словам, после зимы организм ребенка может быть ослаблен и требует поддержки. Поэтому детям необходимо питаться овощами и фруктами для восполнения сил весной. Также можно делать компоты, разные отвары шиповника и другие полезные напитки.

— В целом нужно следить, чтобы ребенок употреблял достаточное количество жидкости. Очень важно избегать такого состояния, как гиповитаминоз, то есть недостаток каких-либо витаминов в организме. Эту нехватку лучше всего восполнять именно фруктами и овощами, а перед приемом каких-либо витаминных комплексов проконсультироваться с врачом, — отметила специалист.

Кац подчеркнула, что в конце марта школьники отправляются на весенние каникулы. Именно в этот период можно укрепить здоровье детей. По мнению врача, распорядок дня во время каникул у ребенка не должен сильно меняться по сравнению с обычными учебными буднями. Важно, чтобы они в этот период не ленились и не бездельничали, так как возвращение в школу для них окажется стрессом. Поэтому специалист рекомендует родителям вместе с детьми проводить время активно, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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