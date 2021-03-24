Реконструкцию в здании под балетную школу в Замоскворечье завершили

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Россия, Москва, улица Коровий Вал Карта всех событий

В Замоскворечье завершили строительные работы балетной школы площадью 1,1 тысячи квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба комитета государственного строительного надзора Москвы (Мосгосстройнадзор) в среду, 24 марта.

Уточняется, что в ведомство поступило извещение об окончании реконструкции здания творческой мастерской по адресу улица Коровий Вал, владение 3. Мосгосстройнадзор проведет проверку в связи с этим. После устранения замечаний решат вопрос о вводе объекта в эксплуатацию.

Согласно проекту, в двухэтажном здании 1950-х годов постройки, которое использовалось как мастерская скульптора, будет размещена балетная школа. В здании оборудовали танцевальные залы, раздевалки, душевые и другие помещения. В пресс-службе добавили, что реконструкция завершилась с максимальным сохранением существующего здания и его интерьеров, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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