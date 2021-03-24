Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Минэнерго РФ: Отсоединение Украины от единой энергосистемы не повлияет на Россию
Фото: pixabay.com

Минэнерго РФ: Отсоединение Украины от единой энергосистемы не повлияет на Россию

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Отсоединение Украины от единой энергосистемы Белоруссии и РФ не повлияет на Россию. Об этом рассказал заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сообщил, что в 2022 году энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение трех лет страна будет синхронизироваться с энергосистемой Евросоюза.

Грабчак уточнил, что отказ Украины от единой энергосистемы «никак не отразится» на России, сообщает РИА Новости.

Подачу электроэнергии из России на Украину прекращали из-за аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС. После возобновления импорта электроэнергии украинские политики выступили против сотрудничества с Россией.

Читайте также: Украинский депутат Рабинович заявил, что Зеленский «может развязать войну»

УкраинаБелоруссияэнергетика
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Возвращение Серебрякова — повод для гордости

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте