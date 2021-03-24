Минэнерго РФ: Отсоединение Украины от единой энергосистемы не повлияет на Россию

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Отсоединение Украины от единой энергосистемы Белоруссии и РФ не повлияет на Россию. Об этом рассказал заместитель министра энергетики России Евгений Грабчак.

Ранее исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко сообщил, что в 2022 году энергосистема Украины отделится от энергосистем России и Белоруссии. Позднее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в течение трех лет страна будет синхронизироваться с энергосистемой Евросоюза.

Грабчак уточнил, что отказ Украины от единой энергосистемы «никак не отразится» на России, сообщает РИА Новости.

Подачу электроэнергии из России на Украину прекращали из-за аварий на Запорожской и Кураховской ТЭС. После возобновления импорта электроэнергии украинские политики выступили против сотрудничества с Россией.

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