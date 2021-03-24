Названы пять эффективных диет для похудения к лету

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Весной многие начинают задумываться о том, как правильно и без вреда для здоровья похудеть к лету. Непросто выбрать подходящую диету из нескольких сотен. ФАН подобрал самые популярные и эффективные из них.

Диета Аткинса

Эту низкоуглеводную систему питания разработал кардиолог Роберт Аткинс. В ее основу легло исследование, проведенное специалистом. Согласно рекомендации врача, нужно исключить подсчет калорий, зато надо считать потребляемые углеводы. По его мнению, ограниченное число углеводов заставляет организм переключиться с использования в качестве энергетического «топлива» глюкозы на сжигание накопленных в теле жиров.

Режим питания делится на несколько фаз. В первые 14 дней человеку нужен белок, поэтому можно кушать мясо, рыбу, яйца, сыр. Однако число углеводов нужно снизить до 20 граммов в день. Их лучше получать из овощей. Желательно в это время отказаться от фруктов, зерновых, орехов, пасты и выпечки.

По истечении двух недель начинается следующая фаза. На данном этапе число углеводов сохраняется на уровне 15-20 граммов. В рацион можно добавить ягоды, семена и орехи. Этот период будет длиться пока до желаемого веса не останется 4,5 килограмма. Третий этап будет идти до того времени, пока человек не достигнет нужный результат. В меню постепенно можно вводить крахмалистые овощи, фрукты и цельнозерновые продукты. Потом, чтобы поддерживать свой идеальный вес, нужно возвращаться к третьей фазе, когда будут появляется лишние килограммы.

Кето-диета

Суть этой программы основана на том, что жиры составляют примерно 70-80 процентов дневной калорийности. Нужно сократить употребление пищи с содержанием углеводов. Причем сделать это надо резко. Тогда в организме увеличится уровень кетоновых тел в крови. Они будут служить альтернативным источником энергии.

Итог данной системы зависит от числа употребляемых калорий. Кето-диета позволяет употреблять 1100 калорий в день.

Веганская диета

Данная диета предполагает отказ от мяса, а также молочных продуктов и различных компонентов животного происхождения, в том числе молочной кислоты, казеина, желатина. Зато в неограниченном количестве можно употреблять продукты растительного происхождения. Но здесь важно понимать, что в веганской диете есть одна опасность – может образоваться недостаток витамина В12. Чтобы этого не допустить, диетологи рекомендуют принимать в качестве добавок к пище витамины данной группы.

Диета Орниша

Ее основателем считается профессор медицины из Калифорнийского университета Дин Орниш. Он советовал уменьшить число потребляемых жиров. Разработанная им программа позволяет не только сбросить лишний вес, но и улучшить состояние здоровья сердца, снизить кровяное давление и холестерин.

Данная диета гласит, что нужно снизить потребляемый в пищу жир до десяти процентов. Для этого, согласно рекомендации врача, необходимо исключить из рациона питания рыбу, мясо, маргарин и масло, маслины, авокадо, орехи, семечки, жирные молочные продукты, алкоголь и сладкое. Можно кушать обезжиренные молочные продукты, яичные белки, фрукты, бобовые, зерновые и овощи в любом количестве.

Средиземноморская диета с ограничением калорий

В основу этой системы питания легло потребление цельнозерновых продуктов, фруктов, овощей, бобовых, орехов, сыра и йогурта. Желательно исключить сливочное масло. Его можно заменить оливковым. Помимо этого, нужно ограничить употребление красного мяса, сладостей и яиц.

Птицу и рыбу можно есть два раза в неделю. При этом нужно пить много воды. В малых количествах разрешено красное вино. Благодаря средиземноморской диете также можно снизить риск заболеваний сердца.

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