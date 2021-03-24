За сутки в Москве выявили 1431 случай коронавируса

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

В столице выявили 1431 случай коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в среду, 24 марта, в Telegram-канале.

За все время пандемии в столице зафиксировали 1 015 522 случая инфекции, скончались от коронавируса 16 288 человек, выздоровели 935 400 пациентов. Под наблюдением врачей находятся 63 834 человека с COVID-19.

Ранее специалист ВОЗ оценил эффективную борьбу России с коронавирусом.

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