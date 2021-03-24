Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
За сутки в Москве выявили 1431 случай коронавируса
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

За сутки в Москве выявили 1431 случай коронавируса

Виктория Родимкина

Здоровье

В столице выявили 1431 случай коронавируса за минувшие сутки. Об этом сообщил оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в среду, 24 марта, в Telegram-канале.

За все время пандемии в столице зафиксировали 1 015 522 случая инфекции, скончались от коронавируса 16 288 человек, выздоровели 935 400 пациентов. Под наблюдением врачей находятся 63 834 человека с COVID-19.

Ранее специалист ВОЗ оценил эффективную борьбу России с коронавирусом.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Роспотребнадзор изучает новую мутацию в южноафриканском штамме COVID-19

последние данныеМосквакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Поляков
Юрий Поляков

Откуда берется «интеллигентная нищета»

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Почему Мистер Сенсация покидает ЦСКА

Виктория Федотова
Виктория Федотова

Собчак и Мохов любят деньги больше совести

Александр Старовойтов
Александр Старовойтов

Новые правила оплаты парковки: что важно знать

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва потаенная — для влюбленных в женщин и кино

Александр Никонов
Александр Никонов

Послушай, Серебряков, не надо метаться

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Образование важно, но воспитание важнее

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте