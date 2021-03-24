Подземный переход появится через пути МЦД-2 в районе Покровское-Стрешнево

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Россия, Москва, Волоколамское шоссе, 114к2с2 Карта всех событий

Уточняется, что подземный переход появится по адресу Волоколамское шоссе, дом № 114, корпус 2, строение 2.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, во время работ будут переустроены и созданы новые инженерные коммуникации. Помимо этого, рядом с сооружением планируется благоустроить территорию.

Пешеходный переход будет обеспечивать безопасное пересечение железнодорожных путей. Его длина составит более 60 метров, а ширина — четыре метра. В переходе сделают два лестничных схода, а также организуют два лифта.

— Ступени лестниц и подступенки выполнят из натуральных термообработанных гранитных плит, также гранитные плиты уложат на полу тоннельной части, — сказал Валерий Леонов.

Специалисты сделают тротуары у входов и выходов из перехода, передает сообщение агентство городских новостей «Москва».

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