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Экипаж МКС сообщил о сработавшей на станции пожарной сигнализации
Фото: NASA / public domain

Экипаж МКС сообщил о сработавшей на станции пожарной сигнализации

Анастасия Волоснова

Происшествия

На Международной космической станции (МКС) ложно сработала сигнализация о пожаре и разгерметизации. Об этом свидетельствуют переговоры космонавтов с Землей, которые транслирует НАСА.

О сработавшей сигнализации на Землю сообщили астронавт Шэннон Уолкер и космонавт Сергей Рыжиков. По их словам, на станции включилась сигнализация о пожаре и разгерметизации.

Специалисты с Земли рекомендовали экипажу МКС проверить герметичность модулей станции. Астронавты и космонавты провели анализ и убедились, что пожар и утечка воздуха отсутствуют.

Американский и российский центры управления полетами выясняют, почему на МКС ложно сработала сигнализация, сообщает РИА Новости.

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МКСпожарная сигнализациякосмос
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