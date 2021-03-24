Неизвестный разбил окно авто и похитил сумку стоимостью 250 тысяч рублей

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Россия, Москва, Большой Тишинский переулок, 2 Карта всех событий

Неизвестный разбил окно машины и похитил дорогую сумку, в которой находилась крупная сумма денег. Инцидент произошел в центре столицы вечером 23 марта. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по Москве, 24 марта.

Вечером 23 марта злоумышленник заприметил машину марки Range Rover во дворах домов по адресу Большой Тишинский переулок, 2. В автомобиле он увидел сумку дорогого бренда. Неизвестный решил похитить ее. Для этого он разбил окно машины, но увидел внутри девушку. По данным ведомства, она не смогла помешать злоумышленнику и обратилась в полицию уже после инцидента.

По словам жертвы в сумке было 25 тысяч рублей. Девушка также отметила, что стоимость самого изделия составляла 250 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка.

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