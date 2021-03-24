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Женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от мужа, на востоке Москвы
Фото: feo.rk.gov.ru

Женщина выпрыгнула в окно, спасаясь от мужа, на востоке Москвы

Никита Абрамов

Происшествия
Россия, Москва, 1-й Кирпичный переулок Карта всех событий

Прокуратура Москвы организовала проверку инцидента с участием матери и несовершеннолетнего ребенка на востоке столицы. Чтобы спастись от пьяного мужа, женщина выпрыгнула в окно, а подросток спустился по водосточной трубе. Об этом в среду, 24 марта, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно предварительным данным, утром 24 марта в квартире в 1-м Кирпичном переулке произошел конфликт между пьяным мужчиной, его женой и 14-летним сыном. В попытке спастись от супруга, женщина выпрыгнула из окна, а подросток спустился по водосточной трубе. Уточняется, что квартира, где произошла ссора, расположена на втором этаже.

Женщине понадобилась медицинская помощь. По результатам проверки рассмотрят вопрос о мерах прокурорского реагирования.

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конфликтподростокПрокуратура
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